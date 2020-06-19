المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد وفاة القاضي منصوري

وأضاف موسوي: انه (القاضي منصوري) كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة للاستفسار عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الايرانية عبر الشرطة الدولية، فقد ألقت شرطة الانتربول الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية ان تعمل بواجباتها القانونية، وان تقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له.
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طهران/19 حزيران/يونيو/إرنا- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، نبأ وفاة القاضي غلام رضا منصوري، مضيفا، أن طهران تنتظر استلام تقرير رسمي من السلطات الرومانية عن السبب الدقيق لوفاته.
وأضاف موسوي: انه (القاضي منصوري) كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة للاستفسار عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الايرانية عبر الشرطة الدولية، فقد ألقت شرطة الانتربول الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية ان تعمل بواجباتها القانونية، وان تقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له.
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