المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد وفاة القاضي منصوري

وأضاف موسوي: انه (القاضي منصوري) كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة للاستفسار عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الايرانية عبر الشرطة الدولية، فقد ألقت شرطة الانتربول الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية ان تعمل بواجباتها القانونية، وان تقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له.

انتهى**أ م د