اللواء موسوي: أي حظر لن يتمكن من تقويض الفكر الايراني السامي

طهران/19 حزيران/يونيو/إرنا- أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أن أي حظر لن يتمكن من تقويض الفكر الايراني السامي، وصرح: على الاعداء ان يعلموا ان هناك عشرات الصواريخ ستنتج تكريما لكل شهيد.

واعرب اللواء عبدالرحيم موسوي في رسالة وجهها الى قائد القوة البحرية للجيش الاميرال حسين خانزادي عن تقديره للتنفيذ الناجح لمناورات "شهداء رمضان الابطال" القتالية، من خلال جهود كوادر القوة البحرية وتعاون وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

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