ظريف: الترويكا الاوروبية شريكة ترامب ونتنياهو وليست في موقع تقديم النصح لايران

وفي تغريدة على "تويتر" كتب ظريف الجمعة: انه على الدول الاوروبية الثلاث ان توقف محاولاتها للحفاظ على مظهرها العام، وأن تتحلى بالشجاعة لتعلن ما تقر به في اللقاءات الخاصة: الفشل حتى في تنفيذ مسؤولياتها في اطار الاتفاق النووي بسبب عجزها التام في مقاومة البلطجة الأميركية.

وأضاف ظريف: الدول الاوروبية الثلاث اصبحت خلف القناع الذي تتخفى وراءه، شريكة ترامب ونتنياهو، وهي ليست في موقع تقديم النصح لايران اطلاقا.

وجاءت تغريدة وزير الخارجية الايراني هذه اثر القرار السياسي الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران ومبادرة الدول الاوروبية الثلاث في اعداده.

انتهى ** 2342