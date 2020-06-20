زيادة إنتاج الحديد الاسفنجي بنسبة 11% في البلاد

وبلغ إجمالي إنتاج الحديد الإسفنجي في العام الماضي 2019، 27 مليونا و 907 آلاف طن، مقابل 26 مليونا و 359 ألف طنا، لعام 2018 ليسجل نموا بنسبة 6 في المائة وفقا للجداول الإحصائية لرابطة منتجي الصلب الإيرانية.

إيران هي ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند، وللحفاظ على هذا الوضع وحتى تحسينه؛ تم إطلاق مشاريع الصلب السبعة في المحافظات في النصف الثاني من عام 2013، والتي توقفت لسنوات، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 800 الف طن من الحديد الإسفنجي.

تصدير 942 الف طن من الحديد الاسفنجي

تظهر أرقام أداء العام الماضي في مجال صادرات الحديد الإسفنجي، تصدير 942 ألف طن، بزيادة 77 بالمئة مقارنة بعام 2018 الذي بلغ 533 ألف طن.

وبلغ إجمالي صادرات الحديد الإسفنجي لمدة شهرين نحو 158 ألف طن في عام 2019، ولكن إحصائيات الأداء خلال فترة الشهرين من هذا العام 2020 في قسم تصدير الحديد الإسفنجي

تشير إلى أنه تم تصدير 20 ألف طن من هذا المنتج، مما يدل على انخفاض بنسبة 87٪ مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2019.

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