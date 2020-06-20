لاعب الشطرنج الايراني يتالق في المسابقات الدولية الافتراضية

واضاف امير رضابور اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا بانه اقيم مهرجان الشطرنج الدولي يونيتي كاب" UnityCup " الأسبوع الماضي بحضور العشرات من كبار الأساتذة الدوليين وحوالي ألف لاعب قوي من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: ان علاقمند تمكن في هذه المسابقات من الفوز ببطولتين في الفئة العمرية دون 12 عاما.

كما فاز لاعب الشطرنج الايراني قبل ذلك بالمركز الثاني لبطولة (UnityChessClub) الشطرنج الدولية عبر الانترنت والتي شارك فيها العشرات من كبار الاساتذة الدوليين ونحو 700 لاعب من مختلف انحاء العالم.

واضاف امير رضا بور أن العبقري محافظة اذربايجان الغربية شارك في هذه البطولة عبر الانترنت وحصل على 46 نقطة ليحتل المرتبة الثانية من فئة اقل من 12 عاما.

و مدينة مياندواب هي التعابعة لمحافظة أذربايجان الغربية في شمال غرب ايران.

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