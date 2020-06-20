٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83827313
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مناقشة التبادل التجاري والحدودي بين إيران وجمهورية أذربيجان في فترة كورونا

مناقشة التبادل التجاري والحدودي بين إيران وجمهورية أذربيجان في فترة كورونا

باكو/ 20 حزيران/ يونيو/ ارنا - في محادثة عن طريق الفيديو، بحث سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى جمهورية أذربيجان " جواد جهانغيرزادة " ومساعد رئيس غرفة التجارة الإيرانية للشؤون الدولية " محمد رضا كرباسي" آخر مستجدات التجارة والتبادلات الحدودية بين إيران وأذربيجان في فترة كورونا.

واشار جهانغيرزاده إلى زيادة حجم التجارة بين إيران وجمهورية أذربيجان خمسة اضعاف في السنوات الأخيرة، وشرح مستجدات التجارة والتبادلات الحدودية بين البلدين والإجراءات التي اتخذتها السفارة الإيرانية في باكو لحل مشكلة مرور الشاحنات الإيرانية على أراضي جمهورية أذربيجان ومساعدة وتعاون الأطراف الأذرية مع أسطول النقل العابر للجمهورية الإسلامية.

وفيما أكد على توجيهات قائد الثورة الاسلامية بأن إيران وجمهورية أذربيجان تمتلكان القدرة على زيادة العلاقات الثنائية إلى 5 مليارات دولار سنويا، أجاب على أسئلة كرباسي والمشاركين الآخرين ورحب باقتراحات ممثلي المنظمات المتخصصة لتحسين وتقوية العلاقات التجارية بين القطاعين الخاص في البلدين.

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