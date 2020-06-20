٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83827396
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تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 20 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 202 الفا و584 شخصا وبوفاة 115 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران9507 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2322 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 202 الفا و 584 حالة لغاية الان بينهم  2842 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 161 الفا  و384 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 115 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9507   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و395 الفا و675  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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