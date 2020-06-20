رجب صفراف: روسيا ستمنع تمديد الحظر التسليحي على إيران

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في موسكو اليوم السبت، اشار رجب صفراف الى المحادثات التي جرت الثلاثاء الماضي بين وزيري الخارجية الإيراني والروسي محمد جواد ظريف وسيرجي لافروف في موسكو، وقال: لا يمكن للولايات المتحدة وشركائها بأي حال من الأحوال منع التعاون العسكري بين إيران وروسيا بعد أكتوبر، عندما ينتهي الحظر التسليحي على إيران.

وأعتبر صفر اوف أن الرسالة التحذيرية من وزير الخارجية الروسي الى الأمم المتحدة تكتسب أهمية كبيرة في الظروف الحالية، لان امريكا وحلفائها في العالم يريدون بمختلف الوسائل منع التعاون العسكري بين ايران وروسيا.

واشار خبير الشؤون الايرانية الروسية أن وزير الخارجية الروسي أكد أن بلاده لن تسمح لأمريكا بأي شكل من الاشكال ان تتدخل في التعاون التسليحي بين ايران والمجتمع الدولي لان هذا التدخل لايستند الى أي ارضية قانونية.

واوضح صفر اوف ان محادثات ظريف في موسكو الاسبوع الماضي تناولت ثلاثة مواضيع اساسية هي التعاون الثنائي والتعاون الاقليمي ، والقسم الثالث تناول القضايا العالمية.

ويرى الخبير الروسي إن نقل الخبرات بين إيران وروسيا أمر مهم للغاية من حيث كيفية التعامل مع فيروس كورونا، لأن كلا البلدين قد سلكا مسارا مختلفا وتبنيا طريقتهما الخاصة لمكافحة الفيروس.

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