ايران حققت العام الماضي نموا بنسبة 2,1 بالمئة في القطاع الصناعي

واضاف "زرندي" في مؤتمره الصحفي بمقر وزارة الصناعة اليوم السبت : ان هذا الانجاز كان نتيجة لاستقرار الاقتصاد الكلي خلال النصف الثاني من العام الماضي وإبعاد قيمة العملة الاجنبية عن التقلبات وايضا متابعة بعض السياسات مثل حظر الاستيراد داخل البلاد.

ولفت مساعد وزير الصناعة ايضا الى النمو الحاصل، خلال الشهرين الاولين من العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 اذار / مارس 2020) رغم ظروف كورونا الراهنة، على صعيد الانتاج المحلي لبعض الاجهزة مثل غسالات الملابس والثلاجات والفريزر والبتروكيمياء والاسمنت وصناعة الشاحنات.

وحول المعدات الصحية والوقائية، اشار زرندي الى انتاج 79 مليون كمامة و271 مليون زوج من القفازات الواقية و228 مليون ليتر من مواد التطهير محليا، منذ شهر اذار/ مارس الماضي لغاية 16 حزيران /يونيو الحالي.

وفي السياق ايضا، تطرق مساعد وزير الصناعة الى عمليات تدشين ما يربو عن 200 مشروع ضخم في المجالات الصناعية والمنجمية والتجارية خلال العام الحالي وفي اطار الحملة الاسبوعية التي اطلقتها الحكومة تحت شعار "الانتاج المستمر والعمل الفاعل، والصادرات المستدامة".

انتهى ** ح ع