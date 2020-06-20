الصين تستنكر قرار مجلس المحافظين المناهض لإيران

وعلى هامش إجتماع مجلس المحافظين أمس الجمعة، أضاف وانج تشون، ان الصين تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران، والدول المعنية الأخرى أن تواصل الحوار والتعاون البناء من أجل تسوية هذه القضية بشكل مناسب.

وشدد على أن النقاشات حول برنامج إيران النووي يجب ألا تعود بعد الآن إلى الحل القديم أي "المواجهة"، ودعا الوكالة وإيران إلى تسوية القضايا ذات الصلة بوصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية من خلال الحوار والتعاون الجيد من أجل تفادي الإضرار بالإتفاق النووي والحؤول دون عودة القضية النووية الإيرانية إلى دائرة "الضغط والمواجهة" غير المرغوب فيها.

لنتهى**أ م د