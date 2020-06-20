إيران.. إزدهار إنتاج الشركات القائمة على المعرفة رغم ظروف الحظر وكورونا

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف حسيني، ان إنتاج هذه الشركات شهد زيادة بـ 30 ضعفا في بعض المجالات بعد إنتشار فيروس كورونا.

وتابع، ان إنتاج الكمامات المزودة بصمامات التنفس التي تحتوي على طبقة من الألياف النانوية شهد زيادة بـ 30 ضعفا، وإنتاج الأجهزة المولدة للأوزون لتنقية الهواء والمياه، وإنتاج جهاز كشف الإصابة بكورونا في 55 دقيقة، والرذاذات ومنظفات الرغوة المطهرة، شهد انتاجها زيادة بـ3 أضعاف، فيما بلغ إنتاج أجهزة قياس نسبة الأوكسجين في الدم باستخدام الإصبع ألفين و500 جهاز في الشهر، وإنتاج دروع الوجه الطبية، وأجهزة قياس درجة الحرارة بالليزر والأشعة تحت الحمراء، وإنتاج البرمجيات الخاصة بالتعليم الافتراضي، وتقديم الخدمات النفسية والندوات عبر الإنترنت، تعد كلها من إنجازات الشركات القائمة على المعرفة التابعة لجامعة أمير كبير.

وأكد حسيني أن جامعة أمير كبير حققت كذلك تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية وصرح: كانت تحوز جامعة أمير كبير على المرتبة 44 عام 2018، فيما تحتل اليوم المرتبة الـ22، كما انها تحل في المرتبة 42 حسب تصنيف تايمز العالمي لتقييم الجامعات وهو رقم جيد أيضا.

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