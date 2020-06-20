اتفاق مبدئي حول اعادة فتح معبر جذابة الحدودي بين ايران والعراق

وقال "حميد سيلاوي" في تصريح لمراسل "ارنا" : ان اقتراح اعادة فتح معبر جذابة الحدودي اعتبارا من يوم غد الاحد (21 حزيران / يونيو) والذي تم الاتفاق عليه بين المسؤلين المحليين في ايران ومحافظة ميسان العراقية، سيعرض على الجهات العليا في بغداد لغرض المصادقة عليه.

وفيما اشار الى احتمال اعادة فتح معبر شلمجة الحدودي (في خوزستان) خلال الايام القادمة، توقع سيلاوي استئناف النشاطات التجارية بين ايران والعراق مع رعاية كامل البرتوكولات الصحية والوقائية عبر منفذ جذابة الحدودي قريبا.

كما نوه المسؤول الايراني الى رغبة اهالي المناطق المجاورة لمعبر جذابة في كلا البلدين لاستئناف النشاطات التجارية وتوريد محاصيل خوزستان الزراعية الى العراق؛ موضحا ان هذا المنفذ يضطلع بدور كبير في تحسن الوضع الاقتصادي لهذه المحافظة.

واكد ان جميع المناطق المحيطة بسوق جذابة الحدودية تخضع لعميات التطهير والتعفير المستدامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر انه مع بدء الموجة الاولى لتفشي فيروس كورونا في اذار / مارس الماضي، قررت السلطات العراقية غلق حدودها البرية مع مدينة جذابة الواقعة غربي محافظة خوزستان.

انتهى ** ح ع