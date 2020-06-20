إيران لم تتورط على الإطلاق في غرق رعايا أفغان بنهر هريرود

وفي تصريح له اليوم السبت، أضاف بهرامي: في جميع مراحل التحقيقات، لم نعثر على أي دليل على تورط حرس حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه القضية.

واكد بانه لا ينبغي تجاهل دور مهربي البشر واوضح بان هؤلاء المهربين يبتزون الاموال من الافراد لتهريبهم (الى داخل ايران) وحينما وقع الحادث كان تشهد المنطقة سيول عارمة غرق بعضهم بسببها والآن يريدون توجيه التهم نحو مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن هذا الحادث.

واضاف، ان قوات حرس حدودنا لم ترتكب اي مخالفة واوعزنا الى المدعي العسكري للمحافظة (خراسان الرضوية) للتحقيق في الحادث وتسلمنا معلومات من حرس الحدود والمدعي العسكري وممثل وزارة الخارجية الا اننا لم نصل الى اي شيء يثبت ضلوع حرس الحدود الايراني بالحادث.

وصرح حجة الاسلام بهرامي بانه ان كانت لدى المسؤولين الافغان وثيقة فليقدموها وسنقوم نحن بدراستها بدقة لان لنا علاقات طيبة مع افغانستان بصفة دولة جارة شقيقة ومسلمة وان المهم لنا هو حياة الانسان سواء كان من رعايانا او رعايا الدول الاخرى.

انتهى**أ م د