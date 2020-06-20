أميرعبداللهيان: المقاومة أصبحت اليوم في قمة القدرة

وفي كلمة أدلى بها في مراسم تخليد ذكرى الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، اليوم السبت، أضاف عبداللهيان، ان رمضان عبد الله شلح قد حول القضية الفلسطينية من قضية وطنية الى قضية إسلامية وعالمية، وكان نموذجا لجميع المجاهدين.

وصرح، ان الفريق الشهيد اللواء قاسم سليماني ورمضان عبد الله شلح كانا متشابهين للغاية، وكلاهما كانا مهتمين بوحدة العالم الإسلامي.

وأكد هذا المسؤول البرلماني، ان التطبيع مع إسرائيل لا يساعد قط على إرساء الأمن في المنطقة.

وأقيمت مراسم تخليد ذكرى الزعيم الراحل لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، مساء اليوم السبت في طهران، واستهلت المراسم برسالة من قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني، كما تضمنت خطاب قيادي حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، وكلمات من أمير عبد اللهيان، والسفير الفلسطيني لدى طهران صلاح زواوي، وممثل حماس خالد القدومي، وممثل حركة الجهاد الإسلامي ناصر أبو شريف.

ووافت المنية الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان عبد الله شلح، في 7 حزيران/ يونيو، وذلك عن عمر يناهز 62 عاما، اثر معاناته من المرض.

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