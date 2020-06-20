جهانغيري: قرار مجلس الحكام ليس له تاثير جاد على ظروف البلاد

واشار جهانغيري، في تصريحه خلال اجتماع لكبار المدراء بوزارة الطاقة عصر اليوم السبت، الى القرار المناهض لايران الذي أصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: إن مثل هذه الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها لا تؤدي دورا حاسما، وان ايران، التي تتحمل اشد الضغوط الناجمة عن الحظر على مختلف الاصعدة كالطاقة والتجارة والنقل والمواصلات والشؤون المصرفية، لا تقيم أي وزن لمثل هذه القرارات التي ليس لها تاثير جاد على ظروف البلاد.

واضاف، ان البلدان الغربية تصر بغرابة على عكس صورة غير آمنة عن الاجواء النفسية ضد إيران وشعبها، وتريد الابقاء على العبء النفسي للحظر بهدف تأجيج القلق لدى الشعب والمستثمرين والمنتجين في البلاد بطريقة أو بأخرى.

واكد بانه ينبغي قول الحقيقة للشعب دوما واضاف، ان ظروف البلاد صعبة ومعقدة لكنها لا تعني الوصول الى طريق مغلق بل يمكننا بفضل الباري تعالى العبور بشموخ من هذه المرحلة.

يتبع ** 2342