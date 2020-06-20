مسؤول اممي يشيد باستضافة ايران السخية للاجئين الافغان

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة "ارنا" ادلى بلوج، السبت، رداً على سؤال حول تقييم منظمة الامم المتحدة لخطوات الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه اللاجئين الافغان، وقال، إن أكثر من مليون لاجئ افغاني ما زالوا يعيشون في ايران بصورة شرعية.

واشار الى دور المفوضية في تحسين الاوضاع المعيشية للاجئين الافغان، قائلا، إن المفوضية تدعم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاستمرار بسياساتها الشاملة والمتقدمة تجاه اللاجئين وتسهيل اساليب الحلول ومنها العودة الطوعية الى بلدهم.

ونوه بلوج الى ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مازالت تدعم التضامن الدولي وايران وافغانستان وباكستان في هذا المجال.

واشار الى ان نحو 2.7 مليون لاجئ افغاني يعيشون خارج بلادهم ومعظمهم في ايران وباكستان حيث يواجه الافغان في بلادهم صعوبات كثيرة منها النزاعات والكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي، فيما تشير التقديرات الى ان 14 مليون افغاني بحاجة للمساعدات الانسانية.

واشار الى توقف مختلف النشاطات الاقتصادية في المنطقة ومنها ايران بسبب تفشي فيروس كورونا، واضاف، ان البلدان المضيفة رغم مواجهتها لتهديدات اقتصادية لكنها تبذل جهودا جيدة في مجال معيشة اللاجئين، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الدعم الدولي لهم.

واشاد بقرارات ايران وجهودها في القطاع الصحي تجاه اللاجئين ومنها الفحوصات المجانية في مجال الاصابة بفيروس كورونا والتأمين الصحي الشامل لجميع اللاجئين كالمواطنين الايرانيين.

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