محافظ المركزي الايراني يؤكد على استمرار دور البنوك في تنشيط سوق الرساميل

وخلال اجتماعه السبت مع مدراء البنوك في البلاد، اشاد همتي بتسديد 210 تريليون ريال كتسهيلات معيشية لـ 21 مليون شخص، مؤكدا على مواصلة منح التسهيلات للوحدات الانتاجية المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

واكد ضرورة خروج البنوك من حالة المؤسسات الاقتصادية عبر بيع ممتلكاتها واضاف، ان البنوك باستمرارها في بيع اسهمها في الظروف الراهنة لسوق الرساميل يمكنها المساعدة بتعميق هذه السوق.

واوصى البنوك بتوفير امكانية الاستفادة من الظروف المناسبة لهذه السوق لزيادة رساميلها من بيع الاسهم كاسلوب متداول ومتعارف عليه في النظام المالي العالمي.

وخلال الاجتماع قدم محافظ البنك المركزي تقريرا عن زيارته الى العراق واعتبر الصادرات الى العراق والعملة الاجنبية الحاصلة منها بانها تشكل فرصة جيدة للبلاد وقال، انه في ضوء المحادثات والتوافقات الحاصلة مع الجانب العراقي سيتم توفير العملة الاجنبية للقسم الاكبر من واردات البلاد من السلع الاساسية والادوية.

ولفت الى انه سيتم اتخاذ اجراءات مماثلة في المستقبل للاستفادة من الفرص المتاحة مع دول اخرى.

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