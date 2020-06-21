قاليباف: إيران تتعاون بسخاء مع الوكالة الذرية

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد اضاف قاليباف : ان الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الامريكية ولسوء الحظ، بعض الدول الأوروبية اثبتت للشعب الايراني طبيعتها العدائية وغير الجديرة بالثقة، مؤكدا بانه لا تفاوض مع اميركا بتاتا.

واكد إن سلوك الاعداء هذه الأيام قد حول خيار المقاومة النشطة إلى خيار استراتيجي للشعب الإيراني، الذي يدعمه اجماع وطني وسياسي كامل ، وتضمنه ارادة الشعب مطالبا جميع الدول الغربية ومن يجلسون في غرف مغلقة ويتآمرون ضد الشعب الإيراني ان يعيروا اهتماما خاصا بهذا الموضوع.

يتبع...