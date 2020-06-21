٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83828110
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قاليباف: إيران تتعاون بسخاء مع الوكالة الذرية

قاليباف: إيران تتعاون بسخاء مع الوكالة الذرية

طهران / 21 حزيران / يونيو - قال رئیس مجلس الشوری الاسلامي محمد باقر قالیباف اليوم الاحد: ان السنوات الـ 17 الماضية اظهرت ان ايران تتعاون دائما بسخاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار القوانين الدولية ومصالحها الوطنية، مشيرا الى اننا لم نحقق شيئا من هذا التعاون سوى المزيد من الأعمال العدائية والمزيد من الابتزاز.

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد اضاف قاليباف : ان الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الامريكية ولسوء الحظ، بعض الدول الأوروبية اثبتت للشعب الايراني طبيعتها العدائية وغير الجديرة بالثقة، مؤكدا بانه لا تفاوض مع اميركا بتاتا.

واكد إن سلوك الاعداء هذه الأيام قد حول خيار المقاومة النشطة إلى خيار استراتيجي للشعب الإيراني، الذي يدعمه اجماع وطني وسياسي كامل ، وتضمنه ارادة الشعب مطالبا جميع الدول الغربية ومن يجلسون في غرف مغلقة ويتآمرون ضد الشعب الإيراني ان يعيروا اهتماما خاصا بهذا الموضوع.

يتبع...

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