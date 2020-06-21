وزير الاتصالات: انتاج 18 قمرا صناعيا محلی الصنع حتى نهاية العام الجاري

واضاف جهرمي اليوم الاحد خلال الاجتماع العلني للمجلس الشورى الاسلامي انه تم انتاج ثلاثة الاقمار الصناعية قبل سبع سنوات وتمكنا من انتاج سبعة اخرى قبل ثلاث سنوات ومن المتوقع ان يزداد حجم انتاجنا المحلي ليبلغ 18 قمرا صناعيا حتى نهاية العام الجاري.

واوضح انه تمت زيادة ميزانية الاتصالات وانتاج الاقمار الصناعية بنسبة 1.5 في المئة خلال العام المنصرم رغم كل المشاكل التي واجهتها البلاد.

واضاف انه وحسب التصنیف الدولي فان ايران تتصدر اقليميا من ناحية تحقيق التقدم في المجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحتل المركز الثاني عالمیا فی هذا المجال.

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