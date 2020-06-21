القطاع الزراعي يستحوذ على 8 بالمائة من الناتج المحلي الايراني

واضاف خاوزاي اليوم الاحد في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي ، أن مساحة الاراضي الزراعية في ايران هي 18.5 مليون هكتار، وتبلغ محاصيلها 83.5 مليون طن من بينها القمح بصفته المنتج الاستراتيجي الاول، مبينا أن الحجم المتوقع لانتاج القمح في السنة الحالية هو 14 مليون طن فيما المستوى المستهدف هو 13.4 مليون طن.

وتوقع ان يبلغ انتاج محصول الشعير هذا العام 3.5 مليون طن والمستهدف 3.2 مليون طن فيما ان البلاد تحتاج لـ 6.5 مليون طن.

واشار خاوازي الى انتاج 1.5 تا 1.7 مليون طن من السكر و560 الف طن من الحبوب الزيتية و680 الف طن من البقوليات و220 الف طن من القطن و22 مليون طن من الاعلاف و14.3 مليون طن من البطاطس و 8.3 مليون طن من البصل والطماطم في السنة الجارية حتى 20 مارس/آذار 2021.

واعلن عن تسجيل منتجات البستنة 23 مليون طن، أهمها 4 ملايين من التفاح و5.4 مليون طن من الحمضيات و3.2 مليون طن من العنب و3 ملايين طن من منتجات الدفيئة (البيوت الزجاجية) و1.2 مليون طن من التمور و1.6 مليون طن من الرمان.

وفي مجال الثروة السمكية قال الوزير خاوازي ان هناك اكثر من 7300 مزرعة تقوم بانتاج مليون و 300 الف طن من مختلف انواع الثروة السمكية .

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