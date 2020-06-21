روحاني : تداعيات الحظر الامريكي الظالم عرقل انتقال العملة الصعبة الى البلاد

وفي الجلسة 145 للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة ، تطرق روحاني الى اجراءات الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببها الحظر ، وفي ظروف كورونا خلال الاشهر الاخيرة، وقال : أن الحكومة سعت دائما الى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين كل القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة في البلاد.

واشاد بسياسة الدعم الحكومي للفعاليات الاقتصادية وللعوائل المتضررة بسبب كورونا ، مؤكدا نجاح هذه السياسة الى حد ما في مساعدة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

ودعا روحاني جميع المسؤولين والناشطين الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام الى ادارة حركة العرض والطلب بشكل جيد والسيطرة على الاسعار، وبذل جهود مضاعفة وتشديد الرقابة من أجل ايجاد التوازن والاستقرار في السوق، وعدم السماح بتذبذب الاسعار بالشكل الذي يخلق المشاكل للمواطنين.

انتهى** 2344