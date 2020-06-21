ايران على استعداد لتبادل السجناء مع مختلف دول العالم

واضاف عباسي اليوم الاحد لارنا انه وخلال الشهرين الاخیرين تم نقل 108 من المدانين الايرانيين المسجونين في جورجيا الى البلاد وكذلك تم نقل عدد من المسجونين الاجانب من ايران الى بلدانهم .

واشار الى امكانية تبادل المعتقلين الافغان ونقلهم الى افغانستان وقال ان ايران على استعداد لتسليم 2000 مدان افغاني الى سلطات بلادهم .

وقال ايضا ان ايران وفي بادرة انسانية وبناءا على طلب رئيس وزراء باكستان قامت بنقل 44 سجين باكستاني الى مدينة زاهدان الايرانية الحدودية استعدادا لتسليمهم الى السلطات الباكستانية .

واعرب عباسي عن قلقله حيال اوضاع السجاء الايرانيين في الامارات وقال مع الاسف الشديد ان هولاء السجناء محرومين من ابسط الحقوق ومنها الحقوق القنصلية والمحاكمة العادلة مبينا ان اللذين اطلق سراحهم يصفون اوضاع السجون الاماراتية بالمؤسفة .

انتهى**م م**