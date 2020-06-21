استئناف الرحلات التجارية لسفينة الحاويات بين ايران والكويت

وأضاف "خورشيد غزدرازي" في مقابلة مع ارنا اليوم الأحد: أن استئناف النشاطات التجارية بين البلدين يعد بمستقبل مشرق للتجارة الخارجية لمحافظة بوشهر مع الكويت.

واشار الى إن سفينة الحاويات الحالية النشطة في هذا المسار، لديها قدرة تحميل 150 حاوية، منها 125 حاوية جافة والباقي مبردة.

وتابع غزدرازي قائلا: أن هذه السفينة وفرت الأرضية لتصدير الفاكهة والخضروات التي تنتجها المحافظة للكويت عن طريق نقلها بالحاويات المبردة.

وصرح رئيس غرفة تجارة ميناء بوشهر: إذا لزم الأمر، من الممكن تشغيل سفينة بسعة أكبر على طريق بوشهر - الكويت.

وأضاف: أن الفواكه والخضروات والمعادن هي الأولويات الرئيسية في تصدير محافظة بوشهر إلى الكويت.

وقال غزدرازي: مع تفعيل سفينة الحاويات على طريق بوشهر - الكويت، فأننا نسعى ايضا الى تسيير مثل هذه السفينة بين بوشهر وقطر.

وتابع: إذا تم تفعيل سفينة الحاويات بين بوشهر ودول شرق آسيا، فسيساعد ذلك أيضا على تصدير المنتجات البحرية من محافظة بوشهر.

واعلن غزدرازي: أن محافظة بوشهر تمتلك حاليا طاقة إنتاجية تصل إلى 29 ألف طن من الروبيان المستزرع، ويعتمد ازدهار سوق مبيعاتها على تسهيل تحقيق الأسواق المستهدفة.

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