٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83828762
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تفكيك ثلاث عصابات دولية لتهريب المخدرات في طهران

تفكيك ثلاث عصابات دولية لتهريب المخدرات في طهران

طهران/ 21 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعلن قائد شرطة طهران، عن تفكيك ثلاث عصابات دولية لتجارة المخدرات في العاصمة واعتقال 27 عنصرا من اعضاء هذه العصابات.

وقال العميد حسين رحيمي، أن المخدرات أنتشرت في جميع أنحاء العالم، وإن بلدنا في خطر دائم بسبب قربه من أفغانستان موضحا أن وجود القوات الامريكية وحلف الناتو في أفغانستان، قد ضاعف من زراعة المخدرات عدة مرات.

وأكد العميد رحيمي إن مكافحة المخدرات هي من أهم أولويات الشرطة، منوها الى تدمير ثلاث عصابات مخدرات وضبط أكثر من طن من المخدرات واعتقال 27 مهربا خلال عملية  ظفر التي نفذتها الشرطة اليوم في احياء طهران المختلفة.

كما اعلن عن اعتقال 163 مهربا محترفا ودوليا وضبط 6 أطنان من المخدرات منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس).

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