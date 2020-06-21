٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83828778
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اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران بلغ 9623

اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران بلغ 9623

طهران / 21 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 204 الاف و952 شخصا وبوفاة 116 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 9623 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2368 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 204 الاف و 952 حالة لغاية الان بينهم  2887 في وضع حرج.

واشارت الى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 163 الفا  و591 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 116 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9623 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و422 الفا و407  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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