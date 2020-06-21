افتتاح خط لانتاج قلم الانسولين في ايران

قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية " محمد رضا شانه ساز" خلال مراسم افتتاح اول خط لانتاج قلم الانسولين في ايران عبر الفيديو كونفرانس ان هذا المنتج دخل الاسواق الايرانية منذ حوالي شهر واحد ولاقى ترحيبا من الاطباء والمرضى .

واضاف ان انتاج قلم الانسولين تم بتكنولوجيا فائقة الدقة ويعتبر انجازا علميا دوائيا كبيرا لايران مبينا ان انتاجه يوفر 20 مليون دولار سنويا للبلاد .

وبين شانه ساز انه مع إطلاق هذا الخط الإنتاجي والخطوط المماثلة التي سيتم تشغيلها في المستقبل القريب، سيتم تلبية الاحتياجات المحلية لهذا المنتج المهم والاستهلاك العالي والاستراتيجي في البلاد.

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