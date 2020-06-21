طهران وكابول تستعدان لحسم وثيقة الاتفاق الشامل بين البلدين

جاء ذلك في ضوء المباحثات التي جرت صباح اليوم الاحد بطهران، بين وزير الخارجية الافغاني بالوكالة "حنيف اتمر" الزائر مع وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف".

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايراني، ان ظروف واتمر استعرضا في لقائهما اليوم اخر التطورات على الصعيد الثنائي بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والامني والحدودي والثقافي وقضية اللاجئين والنقل وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى طهران وكابول.

يضاف الى ذلك، مذكرة التعاون الشامل بين البلدين، والتي تقرر البت فيها خلال الاشهر الثلاث القادمة كحد اقصى.

علما ان الوفد الافغاني رفيع المستوى الى طهران، سيقوم على مدى يومي الاحد والاثنين، وفي اطار 8 لجان، بدراسة ومتابعة اتفاقات وزيري خارجية البلدين خلال مباحثاتهما اليوم.

انتهى ** ح ع