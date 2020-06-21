ايران تطالب رومانيا بالكشف فورا عن اسباب وفاة احد رعاياها

وفي تصريحه خلال اللقاء مع السفير الروماني، نوه مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية الى مسؤولية رومانيا في الحفاظ على حياة غلامرضا منصوري الذي كان يقبع تحت مراقبة الشرطة في هذا البلد؛ لافتا الى مطلب اسرة الاخير واهمية هذا الملف عند الراي العام ومؤكدا على ضرورة التسريع في وتيرة الاجراءات الطبية والقانونية للكشف عن سبب وفاة غلامرضا منصوري واعادة جسده الى ايران.

من جانبه، اكد السفير الروماني انه سيطلع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية حول راي المسؤولين في بلاده في هذا الخصوص.

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