٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83829090
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ايران تطالب رومانيا بالكشف فورا عن اسباب وفاة احد رعاياها

ايران تطالب رومانيا بالكشف فورا عن اسباب وفاة احد رعاياها

طهران / 21 حزيران /يونيو / ارنا – استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير الروماني في طهران، وسلمته مذكرة تنص على مطالبة المسؤولين المعنيين في بلاده باتخاذ اجراءات عاجلة للكشف عن اسباب وفاة المواطن الايراني "غلامرضا منصوري".

وفي تصريحه خلال اللقاء مع السفير الروماني، نوه مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية الى مسؤولية رومانيا في الحفاظ على حياة غلامرضا منصوري الذي كان يقبع تحت مراقبة الشرطة في هذا البلد؛ لافتا الى مطلب اسرة الاخير واهمية هذا الملف عند الراي العام ومؤكدا على ضرورة التسريع في وتيرة الاجراءات الطبية والقانونية للكشف عن سبب وفاة غلامرضا منصوري واعادة جسده الى ايران.

من جانبه، اكد السفير الروماني انه سيطلع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية حول راي المسؤولين في بلاده في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع  

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