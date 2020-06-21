مسؤول : لجنة الامن القومي النيابية ناقشت قرار مجلس الحكام الاخير حول ايران

واضاف عموئي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد : ان مناقشة هذا القرار خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي جاء في اطار القضايا الراهنة داخل البلاد؛ مبينا ان بعض الاعضاء طرحوا ارائهم مواقفهم في هذا الخصوص.

وتابع، انه تقرر دعوة الجهات والمسؤولين المعنيين لحضور الاجتماع القادم للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية ومناقشة آرائهم حول قرار مجلس الحكام اللاقانوني، على ان تضع اللجنة النيابية الخطط بشأن الرد على هذا القرار.

يذكر ان مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادق خلال اجتماعه الموسمي في 19 / حزيران الحالي بفيينا، على قرار الترويكا الاوروبية ضد ايران؛ وذلك رغم معارضة الصين وروسيا الشديدة له.

انتهى ** ح ع