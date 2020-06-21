رضائي: ایران حققت الکثیر من التقدم في مجالات السیاسة الخارجیة والامن والدفاع

وفي كلمة له اليوم الاحد خلال مراسم تكريم ذكرى الاساتذة الشهداء خاصة الشهيد مصطفى جمران، استعرض رضائي خصال هذا الشهيد الكبير الذي كان مثالا من الناحية الثورية والشعبية وكذلك من الناحية العقائدية والعلمية، في مكانة يمكن القول معها بانه انموذج لاساتذة جامعاتنا.

واشار رضائي الى نضال الشهيد جمران السیاسي حينما كان طالبا في اميركا ومساهمته في تشكيل الاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين في اميركا وحصوله على شهادة الدكتوراه في فيزياء البلازما ومن ثم مواصلة نضاله في لبنان مع الامام موسى الصدر وبعد مجيئه الى ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية خاض المعارك الى ان استشهد في جبهة الحرب في منطقة دهلاوية بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران ابان الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا القول بان جامعاتنا بحاجة الى هكذا اساتذة.

وفي جانب اخر من حديثه اشار رضائي الى مواجهة الشعب الايراني للاستكبار العالمي وقال، ان الشعب الايراني يخوض اليوم نضالا ضروسا جدا على جبهتين بالتزامن معا؛ الجبهة الاولى هي اقتدار الامن والجبهة الثانية هي الاقتصاد والمعيشة.

واضاف، انه وفيما يتعلق بجبهة الاقتدار كانت لنا خلال الاعوام الاخيرة مواجهات مباشرة مع الاميركيين وضد الارهابيين في سوريا والعراق والحروب النيابية للحكام الاميركيين –السعوديين في المنطقة.

وقال رضائي، لقد اراد الاميركيون منع ناقلات وقودنا من نقل البنزين الى فنزويلا الا اننا ارسلنا طائراتنا المسيرة فوق سفنهم الحربية ما جعلهم يكفّون عن التهديد.

واشار الى اجراءات الحظر الاميركية التي تصدر باستمرار والضغوط التي تمارسها اميركا على الدول الاخرى، لافتا الى ان اميركا ارسلت في احدى المرات وفدا يضم 200 خبير الى الصين لتحذير الشركات الصينية من التعاون مع ايران.

واضاف، ان انجازاتنا في جبهة الاستقلال والامن استثنائية جدا ويقوم قمرنا الصناعي العسكري بارسال صور دقيقة من فوق اميركا واسرائيل كما ان صواريخنا بالغة الدقة تدخل الرعب في قلوب الاميركيين.

واكد رضائي بان البلاد حققت الكثير من التقدم في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والامن، لافتا في الوقت ذاته الى صعوبات جبهة الاقتصاد ومعيشة المواطنين، مؤكدا ضرورة انتهاج سبيل الادارة الجهادية لمعالجة هذه الصعوبات.

انتهى ** 2342