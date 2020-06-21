افتتاح المعرض الدولي للصناعات التعدينية في كرمان

وخلال مراسم الافتتاح قال المدير التنفيذي للمعارض الدولية في جنوب شرق ايران امير حسين سعيد في كلمة له بالمناسبة، ان محافظة كرمان بامتلاكها مختلف المعادن مثل النحاس والفحم الحجري والكروميت وخام الحديد والتيتانيوم تحتل المرتبة الاولى في ايران من حيث حجم وتنوع المعادن وحجم الاستخراج والقيمة المضافة واجمالي الانتاج.

واضاف، ان معرض التعدين في محافظة كرمان المقام على ارض مساحتها 7 آلاف متر مربع يستمر لغاية يوم الاربعاء بمشاركة 105 شركات ناشطة في المجالات الصناعية والتعدينية.

واوضح بانه سيتم في هذا المعرض عرض احدث المنجزات في مجالات التنقيب والاستخراج والمعالجة والصادرات ومكائن شق الطرق، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا.

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