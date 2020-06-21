مسؤول ثقافي: الشهيد جمران انموذج للعلماء التعبويين

جاء ذلك في بيان اصدره عاملي لمناسبة يوم الاساتذة التعبويين وذكرى استشهاد القائد العالم مصطفى جمران وقال، ان الدكتور جمران بنجاحاته التي حققها في خنادق العلم والجهاد كان انموذجا للعالم المفكر والجهادي التعبوي والمسلم.

واشار الى ان الشهيد الدكتور جمران حصل على شهادة الدكتوراه في الالكترونيات وفيزياء البلازما بدرجة امتياز من ارقى المراكز العلمية في العالم وكان في الوقت اللازم حاضرا في قلب الكفاح ضد الطاغوت والكيان الصهيوني الاحتلالي والعدو (النظام العراقي السابق) في الحرب المفروضة وبذل حياته في هذا الطريق المقدس كعالم ومجاهد في سبيل الله.

واكد بان الشعب الايراني لن ينسى ابدا ملاحم الشهيد جمران في مواجهة الزمر الارهابية والمعادية للثورة وفي مرحلة الدفاع المقدس والنضال ضد الصهيونية لتحرير القدس الشريف.

ونوه الى المنجزات الباهرة التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بفضل جهود الاساتذة التعبويين في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم العالي حيث حققوا مكانة ومراتب علمية متفوقة ومتقدمة في العالم في المؤشرات الكمية والنوعية واضاف، ان هذه القدرات العلمية وبعد مضي 4 عقود على انتصار الثورة الاسلامية كانت وستظل المحرك والباعث على شموخ البلاد في جميع الساحات والاصعدة ومنها الصناعات الدفاعية والصناعات الخدمية والعلوم الطبية والتكنولوجية والهندسية وتقدم ونمو البلاد.

واشاد عاملي بجهود وخدمات الاساتذة التعبويين في التقدم باهداف البلاد وتحقيق الاستقلال العلمي وعدم التبعية للخارج في المجالات التكنولوجية والمعرفية، مؤكدا بان هذا المسار سيستمر في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) بصورة اقوى بحضور ومشاركة الاساتذة التعبويين والملتزمين والثوريين وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستصبح اقوى يوما بعد يوم اعتمادا على العلم والتكنولوجيا والاساتذة المؤمنين.

انتهى ** 2342