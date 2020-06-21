حنيف اتمر يشيد بدعم ايران المستمر للشعب الافغاني

وخلال محادثاته والوفد المرافق له مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران، الاحد، اشار حنيف اتمر الى ان الوفد المرافق له يضم مندوبين من جميع قطاعات الحكومة الافغانية، معتبرا ان الهدف من زيارة الوفد هو ازالة الهواجس وحل المشاكل وتوفير الارضية لنمو وتطوير العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الافغاني بالوكالة، دور الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤثر والبارز في ايجاد الاجماع الاقليمي والدولي في مسار دعم الحكومة والدستور في جمهورية افغانستان الاسلامية والتوصل الى الهدنة ودعم بدء المفاوضات بين الاطراف الافغانية، اعتبرها بانها اخوية واساسية، داعيا الى استمرار هذا الدور البناء من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية للمضي بمسيرة السلام في افغانستان الى الامام.

والتقى الوفد الافغاني برئاسة وزير الخارجية بالوكالة محمد حنيف اتمر، ايضا امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني وسيجري اليوم الاحد محادثات مع وزراء الداخلية والعمل والطاقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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