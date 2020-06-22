السیاحة المائية في شمال ابران

وبعد مبادرة اهالي مختلف قرى جلستان في انعاش السياحة الزراعية، اعلن محافظ جلستان هادي حق شناس عن تفعيل السياحة المائية في 90 منطقة المتاخمة للسدود في المحافظة خاصة ان جلستان تتميز بوفرة المياه بسبب الامطار الغزيرة التي تهطل خلال فصل الربيع والخريف.

واوضح حق شناس ان السياحة المائية تشمل مجموعة من الانشطة الترفيهية بما فيها الرياضات المائية.

هذا وكان اهالي مختلف القرى في جلستان بادروا بانعاش السياحة الزراعية فيها ادراكا لما يحلم به سكان المدن الكبرى في ايجاد فرص للهروب من الجو الصاخب وتجربة العيش الهادئ للترويح عن النفس وذلك من خلال زيارة مناطق بعيدة عن المدن التي تتمتع بطقس نقي.

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