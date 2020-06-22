اتمر :سنتغلب على جميع الصعاب بالاعتماد على علاقتنا المتينة مع ايران

واضاف حنيف اتمر خلال لقائه بوزير الداخلية في طهران اليوم الاثنين : كان اللقاء جيدا حيث تم بحث جميع القضايا المشتركة بكل ود واخوية، معربا عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية لدعمها افغانستان.

واوضح اتمر عن تطرق الجانبين الى القلق المشترك بينهما وتقرر ازالة الموانع بالاعتماد على العلاقات الاخوية بين البلدين.

واكد اتمر على تنمية العلاقات القوية بين ايران وافغانستان وذلك بعد التوقيع على وثيقة التعاون الشامل التي سيتم الانتهاء من إعدادها في غضون 3 أشهر كحد اقصى وستمهد الطريق لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات .

واعرب وزير الخارجية الافغاني بالوكالة عن شكره وتقدير للجمهورية الاسلامية لاستضافتها الملايين من مواطني افغانستان على اراضيها، مشيرا الى الاتفاق على ازالة الموانع امام الحركة الحدودية القانونية بين البلدين .

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