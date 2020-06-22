٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83829992
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تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 22 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 207 الفا و525 شخصا وبوفاة 119 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران9742 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2573 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 207 الفا و 525 حالة لغاية الان بينهم  2898 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166 الفا  و427 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 119 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9742   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليون و449 الفا و420 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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