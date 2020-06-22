اردكانيان : تاسيس احد المصارف الافغانية في جابهار جنوب شرقي البلاد

جاء ذلك في تصريح ادلى به اردكانيان لمراسل "ارنا" على هامش مباحثاته مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة "محمد حنيف اتمر" اليوم الاثنين بمقر وزارة الطاقة في طهران.

وعدّ وزير الطاقة الايراني افتتاح المصرف الافغاني في البلاد، خطوة باتجاه تنفيذ المشاريع المشتركة بين طهران وكابول.

كما اشار الى تصدير الطاقة الكهربائية الايرانية الى افغانستان والدول المجاورة الاخرى، مبينا انه يشكل احد محاور المشروع الاقتصادي الشامل.

وقال : ان وزارة الطاقة الايرانية تبذل الجهود للمساهمة في تطوير صناعة الكهرباء داخل افغانستان؛ مضيفا ان عملية توريد الكهرباء الايراني الى افغانستان ستتواصل طالما هناك حاجة الى ذلك، رغم ان حجم صادرات الطاقة الى هذا البلد قليل في الوقت الحاضر.

وتابع اردكانيان، ان الجهود مستمرة من اجل تاسيس خط جديد لنقل الطاقة الكهربائية بسعة 220 كيلو واط الى افغانستان.

انتهى ** ح ع