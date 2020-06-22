وزير الدفاع الايراني الاسبق : مستعدون للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة نشرت اجزاء منها اليوم الاثنين، اكد العميد دهقان على استعداد ايران للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة إذا وافقت الأخيرة على ذلك.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والإمارات، قال : إن هذه العلاقات تتحسن، لكن أبوظبي غيرت مواقفها من إيران.

وفي جانب اخر من تصريحاته للجزيرة، اشار وزير الدفاع الايراني السابق، الى الازمة الليبية، مؤكدا : إن ما يجري تناقله من تصريحات حول دعم إيران لقوات "خليفة حفتر"، مثيرة للسخرية.

وأضاف : نحن ندعم حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، كما ندعو إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

كما رفض العميد دهقان، أي محادثات مع إدارة ترامب، قائلا : إن ترامب مجرم، وأن أي تحرك من قبل الولايات المتحدة في مياه الخليج الفارسي ضد إيران سيُقابل برد شامل.

العميد دهقان رفض في هذا الحوار اي تفاوض بشأن المنظومات الصاروخية الايرانية؛ مصرحا : إن سياسات إيران الإقليمية ستستمر.

وفي جانب اخر من تصريحاته للجزيرة الاخبارية، دعا وزير الدفاع الايراني الاسبق الحكومة السعودية إلى الاعتراف بهزيمتها في الحرب ضد اليمن وتبني سياسة جديدة.

واكد ان الحرب في اليمن، مغامرة عسكرية غير مجدية للحكومة السعودية وان الرياض تتحمل المسؤولية في هذا الخصوص.

انتهى**2018/ ح ع **