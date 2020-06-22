يجب اتخاذ اجراءات جادة وشاملة للكشف عن اسباب وفاة "منصوري"

واوضح حجة الاسلام منتظري : ان المتهم الايراني "غلامرضا منصوري" والمطلوب لدى القضاء الايراني، كان قد هرب الى خارج البلاد لكن تم الكشف عن هويته واعتقاله بعد متابعات من قبل الشرطة الدولية (الانتربول) في دولة رومانيا، وتقرر على اثره توفير الظروف اللازمة لاعادة هذا المتهم الى ايران لكن بناء على المعلومات الواردة تم الكشف عن جسده في مدينة بوخارست.

وفيما نوه الى مسؤولية المجتمع الدولي لمكافحة الفساد وتاكيد الدول الاعضاء في لجنة مكافحة الفساد الاممية على التعاون المشترك لاسترداد اموال المحصلة عبر الفساد الى اصحابها، طلب النائب العام الايراني من نظيره الروماني ان يأمر باتخاذ اجراءات جادة وشاملة من اجل الكشف عن اسباب وفاة المتهم منصوري، وفي حال تورط اشخاص او جهات اخرى الكشف عنهم واعداد تقرير كامل حول عمليات التعقيب وحادث الوفاة وارسالها اليه عبر القنصلية العام الايرانية في بوخارست.

انتهى ** ح ع