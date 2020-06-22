ايران تعلن استعدادها لاستضافة الحوار بين الاطراف الافغانية

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام المحادثات التي اجراها الوفد الافغاني في طهران على مدى يومين برئاسة وزير الخارجية بالوكالة محمد حنيف اتمر.

والتقى الوفد الافغاني رفيع المستوى في طهران مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ووزير الطاقة رضا اردكانيان ووزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ووزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شريعتمداري.

واجرى الوفد الافغاني محادثات في اطار 8 لجان وهي؛ "الوثيقة الشاملة للتعاون"، "قوننة إقامة الرعايا"، "التعاون الحدودي" و"العمل" و"المياه" و"الثقافة" و"الطاقة" و"الصحة".

وفي البيان المشترك الذي صدر في اطار 15 بندا، اكد الجانبان على ضرورة استمرار المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، واعداد الوثيقة المذكورة في غضون 3 اشهر لتوقيعها من قبل رئيسي البلدين.

كما أبدت الجمهورية الاسلامية الإيرانية ترحيبها بعملية السلام بإشراف الحكومة الافغانية، معلنة استعدادها فيما اذا قدمت أفغانستان طلبا رسميا، أن تضع طاقاتها وإمكاناتها لتسهيل عملية الحوار بين الاطراف الافغانية واستضافة هذا الحوار.

وأكد الجانبان ضرورة الحد من العنف في أفغانستان بهدف بناء الثقة وخلق أجواء إيجابية لبدء الحوار بين الاطراف الافغانية بأسرع ما يمكن، وشددا على ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار وإرساء السلام الدائم.

وكذلك اكدا اهمية الإجماع الإقليمي والدولي لإرساء السلام والأمن في افغانستان، ودعيا الى تعزيز التعاون والتشاور الإقليمي والدولي وتفعيل الطاقات المتوفرة بالمنطقة لتسهيل الحوار الداخلي ودعم نظام جمهورية افغانستان الاسلامية، واتفقا بشأن إطلاق مبادرة إقليمية حول محور افغانستان ومشاركة دول الجوار وسائر الدول المؤثرة مع دور لمنظمة الأمم المتحدة لدعم الحوار بين الاطراف الافغانية.

يتبع ** 2342