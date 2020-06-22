نقل اكثر من 4 ملايين طن من السلع الاساسية من ميناء الامام الى انحاء البلاد

وقال عادل دريس في تصريح له امس الاثنين بان نقل هذه الكمية من السلع الاساسية من ميناء "الامام الخميني (رض)" الى انحاء البلاد تم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

واضاف، ان غالبية هذه السلع شملت القمح والذرة والشعير والصويا والسكر والارز وزيت الطعام، وقد تم تفريغها من 73 سفينة رست في الميناء خلال الفترة المذكورة.

واشار الى نمو بنسبة 24 بالمائة في كميات نقل السلع الاساسية من مستودعات مجمع ميناء "الامام الخميني (رض)" خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

انتهى ** 2342