إيران لن تنسى موقف الصين الحاسم بشأن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

و اشار السفير "محمد كشاورز زاده"، إلى موضوع الصين، وكذلك تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الداعمة لإيران "جائو لي جيان"، وكتب في تغريدة داعيا على تويتر اليوم الثلاثاء، بأننا لن ننسى أبدا موقف الصين الثابت.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جائو لي جيان كان قد صرح في مؤتمر صحفي في بكين يوم امس الاثنين: بما ان الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، فليس لها الحق في مطالبة مجلس الأمن باعتماد آلية الزناد وعودة الحظر، داعيا الولايات المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن قرار الترويكا الأوروبية ضد إيران تم التصويت عليه يوم الجمعة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رغم معارضة قوية من الصين وروسيا.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث في القرار، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بدعم من الولايات المتحدة، إيران إلى ايقاف منع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقعين النوويين والتعاون الكامل معها.

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