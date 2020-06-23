قرار مجلس حكام الوكالة ضد ايران احادي وغيرعادل

واضاف جعفري اليوم الثلاثاء في حوار مع ارنا : مع الاسف فأن فرنسا وبريطانيا والمانيا تشارکان في الاجرام الامريكي ضچ ایران واثبتتا مرة اخرى انهم يتبعون امريكا في معاداة ايران .

واكد امين عام حزب الرخاء الوطني الافغاني ان امريكا واسرائيل كان لهما التأثير في قرار الترويكا الاوروبية، مضيفا: يجب على الدول الاسلامية مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية وبعض الدول الاوروبية وان لاتسمح لهم بممارسة الضغط على الدول المستقلة منتقدا السعودية والامارات والاردن لمواكبتهما امريكا في عدائها لايران .

واعرب جعفري عن اسفه لصمت الدول العربية حيال الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني قائلا: لطالما لم تواجه الدول الاسلامية الغطرسة الغربية والامريكية فان التدخل في شؤونها الداخيلة مستمر وسيأخذ منحا خطيرا .

وبين ان الجمهورية الاسلامية قادرة على الدفاع عن كيانها وقال ان بعض الدول العربية ستدفع ثمن سياساتها الخاطئة لانه سيأتي اليوم الذي ستتركها الدول يةفيه وحيدة في الساحة .

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