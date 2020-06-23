قوات الامن الداخلي الايراني لا تنافسها قوة في مكافحة المخدرات

واضاف العميد رضائي اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجان مكافحة المخدرات في ايران بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي تم عبر الفيديو كنفرانس: ان الجمهورية الاسلامية قدمت 3800 شهيد و 12 الف معاق في مكافحتها للمخدرات وان احد هؤلاء الشهداء هو الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي عبد طريق مكافحة الارهاب عالميا.

واكد ان الجميع بات يعرف جيدا ان الجمهورية الاسلامية هي الاولى والرائدة وحاملة لواء مكافحة المخدرات عالميا ودليل ذلك تقديمها 3800 شهيد في هذا الشأن.

ونوه العميد رضائي ان الامم المتحدة اقرت بنجاح ايران في مكافحة المخدرات مؤكدا ان قوات الامن الداخلي الايراني لا تنافسها قوة في العالم من حيث مكافحة مهربي المخدرات.

واوضح مساعد قائد قوات الامن الداخلي ان المخدرات من الادوات الارهابية للاستكبار العالمي التي صدرتها للدول والشعوب، مضيفا: نأمل من الدول الغربية ان تحمي شعوبها وتقوم بتوعيتها حيال المخدرات .

واشار الى زيادة نسبة ضبط المخدرات بمقدار 20% خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2020) مقارنة بالذي سبقه وضبط 890 من مختلف انواع المخدرات وزيادة ضبطها في المناطق الحدودية بمقدار 66% وقال : كل هذا ياتي في الوقت الذي تشهد افغانستان زيادة في انتاج المخدرات .

واضاف رضائي انه وخلال الاشهر الثلاث الاخيرة شهد ضبط المخدرات في ايران زيادة بمقدار 42% اي 266 طن مقارنة بمثيله من العام السابق معلنا تفكيك 260 عصابة تهريب مسلحة خلال هذه المدة .

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