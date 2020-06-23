٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83831318
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اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران بلغ 9863

اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران بلغ 9863

طهران / 23 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 209 الاف و970 شخصا وبوفاة 121 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 9863 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2445 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 209 الاف و 970 حالة لغاية الان بينهم  2846 في وضع حرج.

واشارت الى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 169 الفا  و160 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 121 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9863 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و475 الفا و331  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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