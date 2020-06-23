اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران بلغ 9863

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2445 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 209 الاف و 970 حالة لغاية الان بينهم 2846 في وضع حرج.

واشارت الى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 169 الفا و160 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 121 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9863 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و475 الفا و331 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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