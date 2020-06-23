دبلوماسي باكستاني : ليتعامل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ايران بدلا من اللعب السياسي

واضاف " علي سرور نقوي" اليوم الثلاثاء لارنا أنه لم يكن نهج مجلس حكام الوكالة منذ اليوم الاول محايدا بالنسبة لايران بل كان ينتهج اجراءات مستهدفة ومعدة مسبقا .

واشار الى تصويت الوكالة على قرار ضد ايران برغم مخالفة روسيا والصين له واضاف ان سبعة اراء ممتنعة ومنها باكستان تعني عدم موافقتها للقرار .

ووجه خطابه الى شركاء ايران في الاتفاق النووي وقال : ان بريطانيا وفرنسا والمانيا عوضا عن تصويت قرار مناهض لايران في الوكالة الدولية عليهم لعب دور بناء لصيانة الاتفاق وعلى الوكالة الدولية نهج السبيل الدبلوماسي مع ايران بدلا عن اللعب السياسي معها .

ووصف النهج الامريكي حيال ايران بالعدائي وغيرعادل وقال مع الاسف فإن الترويكا الاوروبية وباقي المنظمات الاممية لطالما كانت تتأثر بالمطالب الامريكية المضادة لايران وتعمل وفق املائاتها.

واضاف سرور نقوي ان ايران لطالما كانت تتعاون مع وكالة الطاقة النووية بشكل بناء و سمحت لمفتشيها باداء مهامهم بكل حرية حيث ان الوكالة اعترفت بهذا التعاون المستمر منذ العام 2003 .

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