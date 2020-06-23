جهود الحكومة الإيرانية للمكافحة العالمية للمخدرات جديرة بالثناء

وأضاف ألكسندر فدولف اليوم الثلاثاء في اجتماع خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي عقد عبر الفيديو : إن جهود إيران لضبط المخدرات مهمة للغاية، موضحا أن تقرير عام 2020 للمدير التنفيذي لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، أظهر إن إيران ضبطت 90٪ من الأفيون و 26٪ من الهيروين و 48٪ من المورفين على مستوى جميع أنحاء العالم.

وتابع قائلا : إن المخدرات مشكلة معقدة وانقطاع في القضايا الصحية والاجتماعية في المجتمع حيث يموت نصف مليون شخص في العالم كل عام بسبب تعاطي المخدرات، موضحا إن المجتمع الدولي عازم على معالجة مشكلة المخدرات العالمية.

وقال فيدولف : وفقا لشعار الأمم المتحدة لهذا العام في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فإن" المزيد من المعرفة سيؤدي إلى رعاية أفضل" مؤكدا أن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة سيسعى الى تطبيق هذا الشعار وتحقيق اهدافه.

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