تاكيد ايراني عراقي على التعاون العسكري المشترك

وفي لقائهما اليوم الثلاثاء، نوه الجانبان الى ضرورة التعاون في كافة المجالات وخصوصا العسكرية منها ومكافحة الارهاب، كما تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق وجهات النظر المطروحة.

الى ذلك اعلن العميد مراديان استعداد الجمهورية الاسلامية في تقديم الدعم الى الجيش العراقي وبما يشمل جميع المجالات.

في سياق متصل، اشار الفريق الركن يار الله، الى موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساند للحكومة والشعب العراقيين في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية؛ مؤكدا استعداد بغداد لاستمرار التعاون المشترك مع طهران وفي جميع المجالات وخصوصا العمل المشترك في مواجهة الارهاب.

ودعا القائد العسكري العراقي الى تعزيز العمل في اطار المركز الرباعي الامني والاستخباري المشترك لتبادل المعلومات في سياق مكافحة الارهاب والذي يضم كلا من ايران ، وروسيا ، وسوريا ، والعراق.

علما ان المركز الرباعي لتبادل المعلومات الامنية والاستخبارية في مكافحة الارهاب، قد تاسس في ايلول/سبتمبر عام 2015 داخل العاصمة العراقية؛ ويهتم هذا المركز في نقل المعلومات الاستخبارية ورصد تحركات الارهابيين لاسيما في العراق وسوريا وتحديد الاهداف المهمة ومتابعة نشاطات تنظيم داعش الارهابي، وكان له دورا بارزا في الحاق الهزائم بهذا التنظيم في كل من سوريا والعراق.

انتهى **ع ص/ ح ع **