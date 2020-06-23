الادمیرال شمخاني : اوروبا باتت العوبة بید بولتون وترامب عبر تمریرها القرار ضد ایران

واضاف شمخاني : ان مستشار الامن القومي (السابق) في البيت الابيض جون بولتون وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كتاب مذكراته بانه شخص مزاجي واحمق، ليصفه ترامب في المقابل بانه احمق وعديم الكفاءة.

وتساءل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني" في تغريدته : لماذا اوروبا تجاهلت الصنيع المشترك المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي للاحمقين وغیر الکفوئین بولتون وترامب، لتصبح العوبة بايديهما عبر تمرير القرار ضد ايران؟!

يذكر ان الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية صادق (يوم الجمعة الماضي) على قرار الترويكا الاوروبية ضد ايران وذلك رغم مخالفة الصين وروسيا الشديدة على ذلك.

انتهى ** ح ع