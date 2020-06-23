٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٧:٤٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83831707
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لجنة الامن القومي النيابية :

امتثال ايران لمطلب الوكالة الدولة سيؤسس لنهج خاطئ ضد البلدان الاخرى

امتثال ايران لمطلب الوكالة الدولة سيؤسس لنهج خاطئ ضد البلدان الاخرى

طهران / 23 حزيران /يونيو / ارنا – اعلنت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، رفضها للقرار الصادر ضد ایران عن مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه الموسمي الاخیر؛ مؤكدة في بيان له اليوم : ليعلم العالم انه لو امتثلت ايران الى "مطلب التوصل" بناء على هكذا معلومات، ان ذلك سيؤسس لنهج خاطئ ضد جميع الدول.

واكد البيان، ان مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصداره القرار المسيّس وغير المهني (في 19 حزيران /يونيو ) ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية والذي لا يتسم بأي مصداقية قانونية وفنية، ارتكب خطا فادحا.

واوضح، ان القرار 2020 GOV/34 الذي اعدّت له التروكيا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا)، طلب التوصل الى مراكز ايرانية وذلك في الوقت الذي كانت بلادنا خلال السنوات الاخيرة وجهة لاكثر عمليات التفتيش وافضلها شفافية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقارنة بسائر البلدان كانت قد ابدت  اكبر نسبة من التعاون مع هذه المنظمة الدولية.

وتابع البيان : لكن في المقابل، عمدت الوكالة الدولية تأثراً بالضغوط السياسية وغير المهنية من جانب امريكا وحلفائها، الى اصدار القرار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع ...** ح ع

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